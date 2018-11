Turnul din Pisa a inceput sa se indrepte fara interventia oamenilor

Ziare.

Constructia Turnului din Pisa a inceput in 1173. Inalt de 55,86 metri, cu o grosime a zidului la baza de 4,09 metri si o greutate estimata la 14.500 de tone, turnul a fost proiectat sa stea vertical, insa, din cauza calitatii proaste a solului, fundatia a inceput sa se scufunde chiar in timpul constructiei, provocand inclinarea turnului spre sud.Potrivit unui raport publicat recent de grupul de control si monitorizare, turnul a recuperat, fara nici un fel de interventie din partea omului, intre 2001 si 2018, aproximativ 4 centimetri din gradul de inclinare. Reducerea poate fi considerata lipsita de importanta de unii, dar reprezinta o veste buna pentru specialisti, care au inceput sa supravegheze monumentul din 2001, cand acesta a fost redeschis publicului, informeaza Les Echos.Cel mai mare progres s-a inregistrat in cursul unei perioade de reabilitare care a inceput in 1992 si s-a incheiat in 2001, timp in care gradul de inclinare a fost corectat cu 41 de centimetri.Prima interventie de reabilitare, condusa de profesorul Michele Jamiolkowski, a constat in incercuirea primului etaj cu cabluri de otel, aceasta fiind o structura de consolidare temporara. Au urmat mai multe interventii, de data aceasta sub pamant, de unde blocurile de piatra conglomerata, vechi de 150 de ani, au fost extrase. Aceste bucati au fost inlocuite cu grinzi si beton armat.In ianuarie 1999 a fost realizata interventia finala de stabilizare a monumentului. Pamantul de sub turn a fost extras si eliminat, fortand monumentul sa isi reduca din inclinare.