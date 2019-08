Un avion a aterizat de urgenta la Roma, dupa ce i-au cazut fragmente din motor. S-a deschis o ancheta

Ziare.

com

Incidentul s-a produs in jurul orei locale 16:30 (14:30 GMT), cand avionul, care abia decolase de pe aeroportul Fiumicino, a trebuit sa se intoarca de urgenta pe pista din cauza unei probleme tehnice, dupa ce o serie de fragmente de metal au cazut lovind acoperisurile caselor si o serie de autovehicule parcate, a anuntat presa locala.Primele ipoteze ar fi ca fragmentele, care aveau o dimensiune de pana la 5 centimetri, s-au desprins de la motor cand avionul survola orasul de coasta din apropierea aeroportului din Roma, relateaza agentia EFE.S-a deschis o investigatie pentru a clarifica motivele incidentului si se presupune, momentan, ca ar fi vorba despre o pasare care ar fi intrat la motor, desi partea din fata si turbinele sunt intacte.Avionul a aterizat pe pista fara dificultati, in timp ce in zona au sosit imediat echipele de urgenta si fortele de securitate, politia si pompierii, pentru a interveni in caz de nevoie.Nicio persoana nu a fost ranita in incident, insa cateva autovehicule au avut parbrizele sparte in urma impactului cu fragmentele desprinse de la avion.Agentia Nationala de Securitate a Zborului din Italia a cerut deschiderea unei verificari operative in zona, in timp ce compania Norwegian a explicat intr-un comunicat ca avionul a avut o problema tehnica, dar nu a dat mai multe detalii.