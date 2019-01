Un avion s-a ciocnit cu un elicopter, in Italia: Sapte morti si doi raniti

Ziare.

Un elicopter italian s-a ciocnit in aer cu un avion usor francez, vineri dupa-amiaza, in zona Ghetarului Rutor, la altitudinea de peste 2.500 de metri, in apropierea localitatii La Thuile (regiunea italiana Valea Aosta).Bilantul anuntat anterior era de cinci morti si doi raniti in stare critica.La locul accidentului au fost trimise numeroase elicoptere de salvare din orasele Ivrea, Torino si Borgo Sesia.Potrivit site-ului de stiri AostaSera.it, elicopterul implicat in accident apartinea firmei GMH si transporta schiori, iar avionul usor provenea din Franta si probabil efectua un tur de agrement in zona Courmayeur.