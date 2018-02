Atacuri rasiste in Italia: Un extremist se plimba cu masina prin oras si tragea in persoanele de culoare pe care le intalnea

UPDATE:

Ziare.

com

Politia a anuntat ca atacatorul a vizat in mod special persoane de culoare.Atacatorul a fost retinut. Este vorba despre Luca Traini, un italian in varsta de 28 de ani.In momentul in care a fost prins, barbatul avea la gat un steag al Italiei si a facut salutul fascist, fara sa se opuna arestarii. In masina sa a fost gasita o arma.Potrivit La Repubblica, anul trecut, el a candidat din partea Ligii Nordului la alegerile pentru consiliul local din localitatea Corridonia, insa nu a primit voturi.Sase persoane au fost ranite, iar patru se afla in stare grava, in urma acestui incident.Presa locala a relatat ca in vehicul, o masina Alfa Romeo de culoare neagra, se aflau doua persoane.Focuri de arma s-au auzit in zonele Via Spalato si Via dei Velini, doua zone cheie in cadrul unei anchete privind uciderea unei tinere de 18 ani, al carei cadavru a fost descoperit miercuri. Un barbat de origine nigeriana a fost arestat in legatura cu acest caz.Primele informatii sugereaza ca ar exista o legatura intre cele doua incidente.