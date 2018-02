Un candidat la Senatul Italiei se lauda pe Facebook ca bate romani (Video)

Ziare.

Acesta se afla in mijlocul unui scandal din cauza faptului ca locuieste intr-o casa data de primarie, pentru care plateste chirie doar 7,5 euro pe luna.Presa italiana l-a luat in vizor si astfel a aflat ca Dessi a scris pe reteaua de socializare ca ii place sa bata cetateni romani.Potrivit site-ul la7.it , care a facut un reportaj despre candidatul la Senat, Dessi s-a laudat caIata postarea politicianului descoperita de jurnalistii din Italia:Confruntat de jurnalisti, politicianul sustine ca a fost in legitima aparare si ca doar si-a aparat familia.El mai este luat in vizor si din cauza faptului ca, in 2014, s-a filmat alaturi de un membru al familiei Spada (considerata de justitia italiana un clan mafiot), condamnat la inchisoare pentru santaj.Jurnalistii au mai aflat ca Dessi a mintit si referitor la veniturile sale pentru a beneficia de casa pusa la dispozitie de primarie.Liderul Miscarii Cinci Stele, Luigi di Maio, a spus ca, daca acuzatiile se dovedesc a fi adevarate,, potrivit ansa.it A.D.