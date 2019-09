Un celebru bucatar italian a fost arestat pentru ca gatea... cu cannabis

Ziare.

com

Este vorba despre Carmelo Chiaramonte din Trecastagni, un sat de la poalele Muntelui Etna.Politistii au gasit la domiciliul sau doua plante de marijuana, de doi metri, dar si 500 de grame de canepa indiana, potrivit The Guardian Odata cu confiscarea drogurilor si arestarea bucatarului, politia a mai confiscat si diverse produse alimentare infuzate cu marijuana: vin, masline, cafea si ton.Bucatarul, in varsta de 50 de ani, a fost eliberat, in asteptarea procesului, si a declarat ca "incerca noi arome".El s-a descris drept un "consultant agro-alimentar pentru bucataria mileniului trei".A.D.