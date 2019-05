Un cetatean italian care era ostatic in Siria din 2016 a fost eliberat

Ziare.

"Conationalul nostru Alessandro Sandrini a fost eliberat la finalul unor activitati intense efectuate, in strainatate, prin coordonare, de serviciile secrete italiene, de Politia judiciara si de unitatea de criza a Ministerului de Externe", a declarat premierul Italiei, Giuseppe Conte.din anul 2016.Cetateanul italian fusese rapit in apropierea frontierei dintre Turcia si Siria. Familia italianului a confirmat eliberarea acestuia.Barbatul se afla inca in Siria, dar urmeaza sa fie adus rapid in Italia