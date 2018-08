Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs in Italia

Ziare.

Seismul a avut loc la ora locala 20.19 (21.19, ora Romaniei) in apropiere de Montelcilfone, in provincia Molise, la o adancime de noua kilometri, potrivit primelor estimari ale Institutului.In aceeasi zona s-a inregistrat un cutremur de magnitudinea 4,2 in aprilie, iar altul de magnitudinea 4,7 marti seara, care au provocat doar pagube usoare.Situata la intersectia placilor euro-astitica si africana, care o imping catre Balcani, la nord, o mare parte a Italiei se confrunta cu un risc mare de cutremure. Mii de seisme se inregistreaza anual, insa majoritatea lor nu este resimtita de populatie.