Un dresor a fost ucis de patru tigri intr-un circ din sudul Italiei

Politia a transmis ca barbatul in varsta de 61 de ani, a fost atacat de tigrii joi in timpul unei sesiuni de antrenamente in Triggiano, un orasel din regiunea Apulia.Toti cei opt tigrii apartinand circului au fost ridicati de politie, declansand protestele asociatiilor pentru protectia animalelor.Organizatia care lupta impotriva disectiei pe viu a animalelor din Italia cere ca tigrii implicati in incident sa nu fie omorati si solicita Guvernului sa grabeasca adoptarea legii care interzice utilizarea animalelor in spectacolele de circ."Tigrii trebuie salvati si plasati intr-un mediu propice necesitatilor lor naturale", se arata intr-un comunicat emis de organizatie.Parlamentul de la Roma are in vedere adoptarea unei legi care sa interzica animalele salbatice in spectacolele de circ, dupa o incercare nereusita in 2017.