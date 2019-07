Un eurosceptic din Liga Nordului este noul ministru pentru Afaceri Europene al Italiei

Ziare.

Conte era ministrul interimar al Afacerilor Europene dupa ce predecesorul, economistul eurosceptic Paolo Savona, a devenit presedintele organizatiei care monitorizeaza piata financiara din Italia.Fontana, in varsta de 39 de ani, este un apropiat al liderului Ligii Nordului, Matteo Salvini si a fost europarlamentar intre 2009 si 2018 inainte sa intre in guvernul italian anul trecut.El si-a folosit noua pozitie de ministru al Familiilor pentru a critica mariajele intre persoane de acelasi sex si a cere revocarea legii care pedepseste discriminarea rasiala sau religioasa.De asemenea, Fontana a contribuit in martie la organizarea Consiliului Global al Familiilor, un eveniment anti-avort si anti-LGBT.Fontana a cerut, de asemenea, in mandatul sau de europarlamentar, ca Italia sa paraseasca zona euro, in concordanta cu pozitia Ligii Nordului de la acea vreme.Ministerul Afacerilor Europene supervizeaza incorporarea legilor UE in Italia insa nu are o influenta semnificativa in cabinet.