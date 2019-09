Un jurnalist italian il invita pe fostul ministru de Interne, liderul de extrema dreapta Salvini, sa se sinucida

Ziare.

Evocand decizia lui Salvini de la inceputul lui august, care a dus la caderea guvernului pe care Liga il formase cu Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), Fabio Sanfilippo, de la postul Radio1, i-a adresat un mesaj pe Facebook, informeaza, sambata, AFP."Vei pierde intre 20% si 25% din intentiile de vot, stii asta? Si ce vei face? Nu ai un loc de munca, nu stii sa faci nimic, nu ai un mandat de deputat european, ai pierdut postul de ministru. Este adevarat ca esti in Parlament (Salvini este senator - n.red.), dar cu stilul de viata cu care erai obisnuit, in sase luni te impusti, dusmanul meu", a scris Sanfilippo pe pagina sa de Facebook, potrivit editiei de sambata a cotidianului La Repubblica, mesajul fiind sters intre timp.RAI a anuntat deschiderea unei anchete in timp ce principalul adversar politic al lui Salvini, Partidul Democrat (PD, centru-stanga), care a luat locul Ligii in coalitia de guvernamant, si-a exprimat sustinerea fata de politicianul de extrema dreapta."Aceste atacuri impotriva lui Salvini sunt grave si inacceptabile", a reactionat deputatul PD Michele Anzaldi.Matteo Renzi, fost sef al guvernului italian de stanga, a apreciat ca "ar fi trebuit respectate o limita a decentei si a respectului uman de catre acest jurnalist al Rai" si ca unei persoane "platite din banii contribuabililor italieni care vorbeste despre sinuciderea unui adversar ar trebui sa-i fie rusine".Salvini insusi a reactionat tot pe Facebook la postarea lui Sanfilippo. "Acest redactor de la Rai ma invita sa ma sinucid si se ia de familia mea (...) Jurnalist in serviciul public, platit din banii italienilor, cum isi permite? Acestia sunt cultii, democratii, 'intelectualii': se iau de o fetita de 6 ani... Nu-l urasc, imi provoaca mila, ii trimit o imbratisare plina de compasiune", a scris Salvini pe Facebook, potrivit unui articol online al publicatiei Il Messaggero.