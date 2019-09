Un militar italian a fost injunghiat la Milano: Atacatorul ar fi strigat "Allahu Akbar"

Ziare.

com

Incidentul a avut loc in fata garii centrale din Milano, in jurul orei locale 10:45, iar atacatorul ar fi strigat "Allahu Akbar", adica "Allah e mare", relateaza NY Post Autorul atacului a incercat sa fuga de la fata locului, din Piata Aosta, insa a fost oprit de carabinierii italieni.Acesta ar fi strigat "Allahu Akbar" in momentul in care a fost arestat.A fost demarata o ancheta pentru a se stabili daca este vorba despre un incident de tip terorist.Militarul, in varsta de 34 de ani, a fost transportat la spital, insa nu se afla in stare grava, intrucat ranile suferite nu ii pun viata in pericol.A.D.