Un politist din escorta premierului italian a murit. Era infectat cu noul coronavirus

Giorgio Guastamacchia, in varsta de 52 de ani, a fost testat pozitiv pe 21 martie. Autoritatile italiene au afirmat ca acesta nu a fost in contact direct cu Giuseppe Conte in ultimele doua saptamani.Seful guvernului italian a fost testat si rezultatul a fost negativ.Cu aproape 15.000 de morti si aproximativ 120.000 de persoane infectate, Italia este cea mai afectata tara din lume de Covid-19, potrivit cifrelor oficiale.