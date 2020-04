Un reportaj AFP din Italia surprinde magazinele jefuite, dar si gesturi inimoase (Foto)

"Nu avem bani sa platim, trebuie sa mancam!"

A Palermo, a Mondello, dove prima si compravano gelati adesso si dona e si riceve. pic.twitter.com/CkS0Q7t3eS - MartyMacfly (@MartyMa58540051) April 1, 2020

"Should you need it, please help yourselves": with this handwritten note pasta bags and boxes are made available on a bench in Piazza Dell' Alberone in Rome. The square is the heart of a neighborhood pulsating of solidarity. Remarkable ❤️🇮🇹🍝 pic.twitter.com/TbRBWH1zW5 - Elisa Norio 🇪🇺🇮🇹🇲🇽🇺🇸🏳️‍🌈 (@ElisaNorio) March 30, 2020

"If you can, give. If you can't, take" reads the sign above one of the many wicker baskets hanging from balconies in the #Italian city of #Napoli to collect money for people in need.

An hearth-warming show of solidarity in times of #coronavirus. pic.twitter.com/GElPqZJAU3 - Italy in Iran (@ItalyinIran) April 1, 2020

La 26 martie, la Palermo au izbucnit incidente intr-un supermarket de unde circa 20 de clienti au incercat sa plece fara sa plateasca.Primarul Leoluca Orlando a denuntat "mesaje necugetate pe retelele sociale care risca sa creeze un climat de destabilizare" si "prezenta infractorilor si mafiotilor in spatele acestor fapte".Dar astfel de incidente ilustreaza situatia din ce in ce mai dificila a milioane de locuitori ai Italiei, dupa peste trei saptamani de izolare si blocare cvasi-totala a tarii.Ca raspuns de urgenta, guvernul italian a luat o serie de masuri, in special emiterea de bonuri alimentare, care sunt distribuite de comunele italiene si au o valoare totala de 400 de milioane de euro.La Palermo, municipalitatea a primit deja 11.000 de solicitari, potrivit cotidianului Il Sole 24 Ore. Si municipalitatea din Roma a anuntat, marti, caMai multe lanturi de supermarketuri au decis sa ofere reduceri de 10% celor mai saraci clienti, la platile facute cu bonuri alimentare.Dar, in pofida masurilor guvernamentale, oprirea activitatilor in marea majoritate a intreprinderilor, magazinelor si santierelor din tara i-a pus intr-o situatia grea pe multi italieni, iar lucrurile stau si mai prost in Mezzogiorno (sudul Italiei), unde mare parte din populatie depinde de munca la negru.Conform unei estimari a principalului sindicat agricol italian Coldiretti,cum sunt Caritas sau Bancile de alimente.Astfel de asociatii au primit in martie cu 25-30% mai multe solicitari de ajutor, mai ales in regiunile cele mai sarace din sud, Sicilia, Calabria sau Campania. In Campania, Banca pentru alimente a constatat o crestere cu 45% a solicitantilor, de la inceputul crizei, a relatat agentia italiana de presa Agi."In mod normal, deservim 152.525 de persoane, dar au venit in plus 70.000 de solicitari", a spus directorul acestei asociatii, Roberto Tuorto, adaugand ca acum "trebuie facut astfel incat criza economica declansata de virus sa nu devina o criza de securitate".Sambata,notand ca politia este cu ochii pe retelele sociale si grupurile de discutii unde ar putea fi organizate noi operatiuni de vandalizare a magazinelor.Totusi,La Palermo, pe plaja din Mondello, a fost amplasat un "stand al solidaritatii", unde cei care au nevoie pot veni sa se aprovizioneze cu apa, paste si alte produse de intretinere si prima necesitate aduse de persoane particulare.La Roma, pe marginea unei fantani din piateta Alberone, localnici au adus paste, biscuiti, paine si conserve, alaturi de indemnul: "Luati daca aveti nevoie!".O alta imagine a solidaritatii in aceste momente este aparitia in Capitala, dar si in alte orase cum este Napoli, a cosurilor pline coborate de la balcoane cu mesajul: "Cine poate pune. Cine nu poate ia".