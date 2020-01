Un tablou al lui Klimt, furat in urma cu 20 de ani, a fost descoperit intr-un zid

Ziare.

"Cu mare emotie va pot spune ca tabloul gasit este autentic", a declarat Ornella Chicca intr-o conferinta de presa.In februarie 1997, in timp ce muzeul de arta Galleria d'arte moderna Ricci Oddi din Piacenza era inchis pentru lucrari de renovare, tabloul intitulat "Portretul unei doamne" a fost furat fara urme. La acea vreme, Politia italiana credea ca hotii au folosit un fel de undita pentru a agata capodopera si a o smulge de pe peretele pe care era amplasata, apoi au ridicat-o printr-un luminator deschis pana pe acoperisul galeriei de arta, unde i-au indepartat rama.Un fals bine realizat al picturii, impachetat si trimis prin posta unui politician cazut in dizgratie, a fost confiscat de autoritati o luna mai tarziu, contribuind la adancirea misterului ce inconjoara acel jaf.La 10 decembrie anul trecut, gradinarii care curatau zidul exterior al muzeului au dat din intamplare peste tablou. In timp ce indepartau iedera de pe zid, ei au descoperit o gura de aerisire unde au dat peste un sac de plastic negru in care se afla tabloul, fara rama.Directorul muzeului, Massimo Ferrari, a declarat pentru AFP inca din primele zile de la descoperire ca exista "semnale pozitive" privind autenticitatea operei.Pentru stabilirea autenticitatii sale, "mai mult decat orice, ne-am uitat la partea din spate a picturii, deoarece pe spate se afla sigiliile de ceara unde este aplicata stampila muzeului", a explicat Ferrari, subliniind ca partea din spate a unui tablou este "mult mai dificil de refacut (in comparatie cu cea din fata), chiar si de catre falsificatori".Lucrarea "Portretul unei doamne", un tablou de 55x65 centimetri realizat in 1916/1917 de Gustav Klimt, a fost foarte mediatizata in 1996, cand o studenta la arte frumoase, Claudia Maga, a contribuit la descoperirea faptului ca sub un prim portret se ascundea altul, portretul unei tinere femei, care nu mai fusese vazut in public din 1912.