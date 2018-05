Un tren a deraiat in Italia: Un roman a murit si altul este in spital

Ziare.

Romanul care a murit avea 64 de ani si dirija un camion care traversa calea ferata si care a fost lovit de tren, conform La Regione . In incident a murit si conductorul trenului.Mai multe persoane au fost spitalizate, inclusiv patru in stare grava, potrivit mass-media.Trenul a deraiat dupa ce a lovit camionul de mare tonaj oprit la un pasaj cu putin inainte de trecerea garniturii de tren si trei vagoane au sarit de pe sine in urma impactului, potrivit imaginilor canalelor de televiziune."La 23:20 (21:20 GMT), trenul regional 10027 Torino-Ivrea a lovit un camion greu care, dupa ce a rupt bariera la o trecere peste calea ferata, s-a oprit pe sine. Potrivit primelor informatii, conductorul trenului a murit si mai multi pasageri au fost raniti", a indicat intr-un prim comunicat compania ce gestioneaza reteaua feroviara RFI.Cotidianul La Stampa din Torino, citat de France Presse, scrie ca potrivit martorilor oculari, accidentul s-a produs, deoarece camionul de mare tonaj, inmatriculat in Lituania, era un "convoi exceptional", transportand o incarcatura deosebit de mare.Camioneta ce preceda vehiculul greu ar fi traversat fara probleme trecerea, dar cand barierele au inceput sa coboare, camionul de mare tonaj nu a reusit sa franeze la timp si s-a oprit pe calea ferata, potrivit aceleiasi surse, arata Agerpres.In aprilie 2017, un alt accident de tren in nordul Italiei a facut doi morti si a condus la inchiderea temporara a liniei principale de cale ferata dintre peninsula si Austria.In iulie 2016, ciocnirea a doua trenuri in sudul Italiei s-a soldat cu un bilant mult mai ridicat, 23 de morti si 52 de raniti.