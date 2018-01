Un tren a deraiat langa Milano: Cel putin 3 oameni au murit (Foto&Video)

⚠ At least two people are dead and dozens injured after a commuter train derailed in Seggiano di Pioltello, close to Milan. pic.twitter.com/npJ1cB7hqm - Ernesto Collazo (@ErnestoSuidry) January 25, 2018

#BREAKING: Derailed train in the suburbs of #Milan, Italy: At least 2 dead and many injured - several in serious condition pic.twitter.com/Jf8nS7SxuR - Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 25, 2018

UPDATE: Between three and five people are dead after a train derailed near Milan, a fire brigade official said. Another 100 were injured when the regional train derailed near the northern Italian city, emergency services said pic.twitter.com/lahKpjSUDV - TRT World Now (@TRTWorldNow) January 25, 2018

#Milano #25gen 7:00, deraglia un treno passeggeri diretto a Porta Garibaldi, tra #Segrate e #Pioltello. Squadre USAR #vigilidelfuoco stanno operando sul luogo dell'incidente per soccorrere persone all'interno del convoglio. Decine i feriti, al momento una vittima accertata pic.twitter.com/NwzDBw1J0U - Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 25, 2018

Ziare.

com

Compania feroviara Ferrovie dello Stato a anuntat intr-un comunicat ca un tren regional, operat de Trenord, a deraiat la gara Pioltello Limito, situata la aproximativ 40 de kilometri de Milano, fara sa ofere informatii despre eventuale victime.Alte zeci de persoane au fost ranite grav, potrivit posturilor de televiziune RaiNews24 si SkyTG24, care citeaza surse.Trenul de calatori venea de la Cremona. El a deraiat cu putin inainte de ora locala 7.00 (8:00 - ora Romaniei).Potrivit AP, care citeaza carabinierii, cel putin doua persoane au murit in urma deraierii acestui tren de navtisti, in nordul Italiei, zece persoane au fost ranite, iar altele au ramas blocate.Traficul feroviar a fost oprit in ambele directii.Cel putin doua vagoane au iesit de pe sine, dar au ramas pe roti, usor inclinate.Salvatori au intervenit cu prudenta si au ajutat pasagerii sa iasa din tren.Carabinierii au confirmat ca doua persoane au murit, zece au fost ranite grav, iar alte zeci ranite usor.Acesta este ultimul incident implicand sistemul feroviar italian invechit.in 2016, 23 de persoane au murit dupa ce doua trenuri au intrat in coliziune intr-o livada de maslini, in Puglia (sud-est).in 2009, 32 de persoane au murit dupa ce un tren de marfa care transporta gaz petrolier lichefiat a deraiat si a explodat la Viareggio , in regiunea Toscana (centru).