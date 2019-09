Urmatoarea criza guvernamentala din Italia este previzibila

Salvini ramane foarte popular

Disputele sunt inevitabile

Italia are un nou guvern. Este al 60-lea de la incetarea ultimei conflagratii mondiale. Speranta, risc, experiment sau o noua sansa? Din toate exista cate ceva.Pentru Uniunea Europeana este o raza de speranta ca se va reusi cu un ministru de finante rezonabil, dintr-o coalitie mai favorabila UE, evitarea unei tragedii legate de buget si de imensele datorii ale Italiei. Vorbaria liderului radical de dreapta a formatiunii Lega, Matteo Salvini, despre introducerea in circulatie a unei monede paralele, care ar echivala cu renuntarea la moneda euro, a disparut deocamdata de pe agenda. Pietele au reactionat cu bucurie. Italia capata o gura de oxigen.Totusi riscul ca noul guvern sa intre in colaps dupa doar cateva luni si cel mai tarziu peste un an este mare. Miscarea populista Cinci Stele, sprijinita de italieni nemultumiti, si formatiunea social-democrata sunt cat se poate de diferite. Atat ca stil, cat si ca agenda politica. Ceea ce le uneste este doar teama de fantoma de dreapta Salvini. Daca nu s-ar fi alcatuit o noua coalitie si ar fi avut loc alegeri anticipate, Salvini ar fi triumfat si ar fi ajuns el insusi premier.Noului guvern de stanga ii va fi foarte greu sa modifice starea de spirit a italienilor. Salvini este indragit. Si linia sa dura impotriva imigratiei, impotriva refugiatilor si impotriva "celor de la Bruxelles" este apreciata. Liderul Lega stie, desigur, asta si a intrat deja in campanie electorala. Coalitia populist-laburista, o coalitie a fricii, este pentru Salvini "un dezastru", pe care isi propune s-o rastoarne cu toate mijloacele. Din nefericire, italienii inca nu au realizat ca un guvern de dreapta condus de Salvini ar fi un dezastru cu mult mai mare.Experimentul politic are o sansa doar daca populistii si socialistii vor oferi solutii concrete in loc sa se piarda in nesfarsite dispute. Promisiunile legate de investitii si acte de milostenie sociala sunt mari, in timp ce vistieria tarii e goala. Riscul de a da involuntar apa la moara dibaciului strateg de campanie electorala Salvini este mare.Dar noul guvern aduce cu sine si o sansa de a reanaliza politica de migratie si refugiu a UE. Trebuie in sfarsit identificat un mecanism de impartire a imigrantilor intre statele membre. Intr-o asemenea eventualitate, porturile italiene s-ar putea macar intredeschide iarasi si incriminarea organizatiilor private de salvare de la inec s-ar putea estompa. Daca acestea nu vor reusi, si noul guvern va trebui sa adopte o linie dura, fiindca electoratul italian vrea inchiderea granitelor pentru imigranti si vrea "Italia pe primul loc", dupa ultimii doi ani de isterie populista de stanga si de dreapta.Noua coalitie nu prea are forta de a aplica reforme adevarate si de a stimula economia. Se va fofila cumva, la fel cum au facut si multe alte guverne precedente. Dar noua echipa este amenintata si din interior. Social-democratii, care au trecut printr-o transformare uluitoare in ultimele saptamani, sunt invrajbiti. Fostul lider al partidului si fostul premier Matteo Renzi vrea sa se intoarca la putere. El s-a impus temporar in fata actualului presedinte al formatiunii, Nicola Zingaretti, care, initial, s-a opus experimentului cu miscarea Cinci Stele.De cealalta parte, si in interiorul miscarii Cinci Stele exista mari nemultumiri. Virajul brusc al acestui partid al protestului catre un partener de coalitie de pe scena politica traditionala este de neinteles pentru multi italieni frustrati.Daca facem socoteala, existenta acestei coalitii va fi una scurta. Organizarea unor alegeri anticipate anul viitor este foarte probabila. Dar nici nu ar fi ceva nefiresc pentru actuala echipa galben-rosie. In medie, existenta unui guvern italian se limiteaza la un an si aproximativ doua luni.