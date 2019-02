Vantul puternic a facut patru victime in Italia

Ziare.

Baiatul de 14 ani tinea scara pe care tatal sau se urcase pentru a incerca sa repare acoperisul avariat de vant al locuintei lor din Capena, in apropiere de Roma, cand o rafala de vand l-a facut pe barbat sa se prabuseasca peste fiul sau, potrivit cotidianului Fatto Quotidiano.Doi septuagenari au fost ucisi in urma prabusirii unui zid in apropiere de Frosinone, iar un barbat de 45 de ani a decedat dupa ce un pin s-a prabusit pe masina sa, in Guidonia, nu departe de capitala.O ambarcatiune sub pavilion turc a esuat in timp ce incerca sa se refugieze in portul Bari (sud-est), a precizat paza de coasta italiana.