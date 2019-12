Venetia, afectata de o noua maree inalta 'exceptionala: 70% din centrul istoric a fost afectat

Ziare.

Cel mai inalt prag al mareii a fost atins la ora 8:40 GMT, a raportat centrul de monitorizare a mareelor inalte din acest oras.Venetia, oras inscris in patrimoniul mondial UNESCO, se afla inca in perioada de revenire dupa o maree inalta aproape record, de 187 de centimetri, consemnata la 12 noiembrie, cea mai mare din ultimii 53 de ani, care a provocat pagube incalculabile.Mareele inalte sunt considerate exceptionale daca depasesc 140 de centimetri.Venetia se afla duminica sub alerta de inundatii, in timp ce furtuni violente, rafale puternice de vant si alunecari de teren au continuat sa afecteze regiuni intinse din Italia unde au fost raportate sambata trei decese asociate conditiilor meteorologice nefavorabile.Dupa fenomenul de "aqua alta" (maree inalta) de la 12 noiembrie principalele atractii ale Venetiei, Piata San Marco, cel mai jos punct din Cetatea Dogilor, si bazilica sa, au fost extrem de afectate.Inundatiile au speriat de asemenea turistii. Vineri, Asociatia Hotelierilor din Venetia a anuntat un numar record de anulari ale rezervarilor si a insistat ca orasul poate fi vizitat in siguranta.