Venetia interzice accesul navelor de croaziera in centrul istoric

Navele cu o greutate de peste 1.000 de tone vor fi retrase de pe anumite cai navigabile incepand din septembrie, relateaza BBC Masura este luata dupa un accident care a avut loc in iunie, cand o nava s-a ciocnit de un doc, ranind cinci persoane.Incepand cu luna viitoare, unele nave vor fi obligate sa se directioneze catre terminalele Fusina si Lombardia, departe de centrul orasului. Pana la sfarsitul anului 2020, o treime din toate navele vor fi redirectionate.Insa exista si voci critice care sustin ca aceasta decizie nu este suficienta.Criticii spun ca valurile create de navele de croaziera de pe canal erodeaza fundatiile orasului, unde sunt in mod regulat inundatii. Altii s-au plans si ca distrug frumusetea siturilor istorice din Venetia si aduc prea multi turisti.Insa accidentul din iunie, in care Opera MSC - o nava lunga de 275 m - s-a ciocnit cu un doc si o mica barca turistica pe canalul Giudecca - a adus o interdictie definitiva.In 2013, guvernul a interzis navele cu o greutate de peste 96.000 de tone sa intre pe canalul central Giudecca , dar masura a fost anulata ulterior.A.D.