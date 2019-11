Venetia, lovita de o maree istorica. Imagini fabuloase cu inundatiile (Foto&Video)

#Update: An other video captured in #Venice, #Italy shows you the heavy extend of the rainfall in the region with no end near in sight to be stopping soon. pic.twitter.com/bOkwg4Ytri - Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) November 12, 2019

#Breaking: Just in - unprecedented rainfall in #Italy in #Venice brings normal life to a halt for locals and tourists! The sea level has risen a lot in the past 2 days that hotels and other places are being flooded and submerged. pic.twitter.com/OeLbbMv49J - Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) November 12, 2019

#Venice has been flooded! What if the heavy rainfall continue on two more days๐Ÿ˜ณ pic.twitter.com/XwwzOpTj1F - Qais (@Qaisnokta) November 12, 2019

Apa a atins un nivel maxim de 1,87 de metri, iar alarma pentru inundatii a sunat de-a lungul canalelor orasului italian, a anuntat Centrului pentru maree al Venetiei, relateaza BBC."In prezent are loc un flux exceptional de ridicat. Toata lumea a fost mobilizata pentru situatia de urgenta", a scris pe Twitter primarul Venetiei, Luigi Brugnaro.Din 1923, cand au inceput sa fie facute masuratori, doar o singura data apa a atins un nivel mai ridicat, de 1,94 metri, in 1966.In timp ce personalul serviciilor de urgenta a inceput sa verifice pagubele produse pe canale, presa italiana a relatat ca un localnic de 78 de ani a murit prin electrocutare, atunci cand casa i-a fost inundata.Garda de Coasta a suplimentat numarul barcilor, pentru a fi folosite ca ambulante.Mesele si scaunele pentru aperitive pluteau pe alei, in intuneric, alaturi de umbrele rasturnate, in timp ce apa a intrat si in cele mai inalte cizme.Taxiurile de apa care au incercat sa lase oamenii la hotelurile istorice de pe Grand Canal au descoperit ca intrarile erau inundate, iar clientii au fost ajutati sa intre pe ferestre."Va fi o noapte lunga", a scris pe Twitter Brugnaro, afirmand ca, in timp ce nivelul apei a inceput sa scada, "temerile de acum cateva ore au fost inlocuite de evaluarea pagubelor produse".Primarul a adaugat ca nu va declara stare de urgenta in oras.Inundatia exceptionala, atribuita crizei climatice, "este o rana care va lasa un semn permanent".La somptuosul Gritti Palace, care de-a lungul deceniilor a fost gazda unor membri ai unor familii regale si a unor celebritati, intre care Ernest Hemingway, Elizabeth Taylor si Richard Burton, barul a ajuns in mare parte sub apa.Tapiteriile bogate au fost puse pe mese, in timp ce apa a ajuns la canapelele de catifea si la cartile imbracate in piele.Doi turisti francezi au relatat ca au fost nevoiti sa inoate, dupa ce unele platforme din lemn plasate in jurul orasului in zonele expuse la inundatii s-au rasturnat.Incepand din 2003, un proiect major de infrastructura a fost pus in practica pentru a proteja orasul, dar a fost afectat de depasirea costurilor planificate, scandaluri si amanari.Piata San Marco este afectata in special de fluxurile ridicate, fiind situata intr-una dintre cele mai joase zone ale Venetiei.Iata si cateva imagini cu inundatiile din Venetia: