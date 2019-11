Venetia sub ape: Guvernul italian declara starea de urgenta

Ziare.

com

Conte a anuntat de asemenea ca pe 26 noiembrie va fi convocat un Comitet interministerial, cu prezenta autoritatilor locale, pentru "a discuta problemele structurale din Venetia" care sunt provocate, nu doar de fenomenul "aqua alta" (maree inalta), ci si de trecerea prin apropiere a marilor vase de croaziera.Premierul italian a explicat ca a fost studiata prima faza de ajutoare in care vor fi despagubiti cu prima transa de 5.000 de euro rezidentii si cu pana la 20.000 de euro cei care detin activitati comerciale in oras, "cei care au suferit cele mai mari pagube, ce vor fi analizate cu calm, dupa realizarea unor analize tehnice".Giuseppe Conte a confirmat ca in scurt timp va comunica numele comisarului pentru finalizarea proiectului "Moise", uriasa structura de inginerie care trebuie sa protejeze orasul de fenomenul aqua alta, dar a carei realizare a fost amanata, fiind inconjurata de polemici si de fapte de coruptie.Proiectul "Moise", considerat faraonic si prea costisitor si calificat drept ineficient de ecologisti, consta in instalarea a 78 de diguri plutitoare care ar trebui sa fereasca laguna de urcarea apelor cu pana la 3 metri.Inceput in 2003, proiectul a acumulat intarzieri ca urmare a neregulilor si suspiciunilor de coruptie. A fost demarata o ancheta privind finalizarea acestei constructii care urma sa coste initial 2 miliarde de euro, dar care a inghitit pana in acest moment intre 6 si 7 miliarde de euro.Venetia s-a confruntat miercuri cu cele mai grave inundatii din 1966, cu 80 % din oras afectat de o maree inalta care a atins pragul de 1 metru si 87 de centimetri.In cursul noptii, mareele s-au mentinut la un nivel mai scazut, insa joi dimineata au crescut din nou si au atins 1,20 metri, astfel incat principalele atractii turistice precum piata San Marco s-au inundat din nou si a fost nevoie de pasarele pentru deplasarea turistilor.Centrul de Maree al Primariei, care monitorizeaza fenomenul "aqua alta" in oras, a avertizat ca starea de alerta va continua intreaga saptamana si ca vineri se asteapta un nivel al apelor de 1,45 de metri.Premierul italian a explicat ca deocamdata pagubele nu au fost evaluate si a precizat ca a vorbit cu oameni care au pierdut totul.Pagubele se cifreaza la milioane de euro doar pentru bazilica San Marco, bijuterie a epocii bizantine si care a fost inundata cu un metru de apa de mare sarata.Venetia este afectata frecvent de fenomenul mareelor inalte. Orasul construit pe piloni si pe sute de insule legate intre ele s-a scufundat circa 28 de centimetri in ultimul secol, sub efectul dezvoltarii marelui port Marghera si afluxului vaselor de croaziera.