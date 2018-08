Viitura violenta din Calabria a ucis cel putin 10 oameni

Il #SoccorsoAlpino sta intervendo in #Calabria, dove una piena ha investito numerose persone nelle Gole del #Raganello, in comune di #Civita (CS) . Diversi morti accertati. Un bambino, in iportermia, e stato appena evacuato dalla zona. pic.twitter.com/DMTYK2LRst - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) August 20, 2018

Alte 18 persoane care se aflau in Cheile Raganello au fost salvate, dintre care sase erau ranite, a precizat Protectia civila, citata de Reuters.Ranitii aflati in stare grava au fost transportati cu elicopterul la spitale din Cosenza.Cheile Raganello, in apropiere de Civita, sunt un loc de drumetie frecventat de turisti.In contextul in care unii drumeti nu si-au semnalat prezenta in regiune si nu apeleaza la ghizi, era dificil ca autoritatile sa stabileasca numarul persoanelor date disparute.