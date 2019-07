Vulcanul Etna erupe de o saptamana, iar seismologii nu sunt siguri ce urmeaza

Mount Etna erupts, disrupting flights in Sicily | https://t.co/R42Svv3nKO pic.twitter.com/mEn4IcHAZK - RTE News (@rtenews) July 20, 2019

Pentru moment, testele de specialitate nu le-au oferit oamenilor de stiinta suficiente date pentru a stabili daca aceste eruptii se vor opri sau, dimpotriva, urmeaza sa se intensifice si sa devina o problema.Mai exact, Institutul National de Geofizica si Volcanologie din Italia a anuntat continuarea "activitatii intermitente la craterul nou din sud-estul Etnei, care a inceput pe 14 iulie. Multe dintre explozii arunca in aer cantitati reduse de materie incadescenta care formeaza mici nori de cenusa.Nu se remarca tendinte clare ale acestei activitati (seismice - n.red.) si nu se poate spune daca ea se va diminua sau se va amplifica. Iar tremurul vulcanic se mentine la niveluri scazute si medii", relateaza ziarul italian La Reppublica Presa internationala a inceput deja sa publice, pe retelele de socializare, imagini cu vulcanul care erupe, iar unii turisti si-au exprimat suprinderea, sustinand ca au vizitat locul in urma cu numai cateva zile, iar acesta parea linistit.Oamenii de stiinta apreciaza ca, in medie, Etna - cel mai inalt si mai activ vulcan din Europa - erupe o data la fiecare 3 luni. Cu toate acestea, doar la circa 150 de ani eruptiile sunt atat de puternice incat sa distruga localitati din jur. In apropiere de Etna se afla orasele Messina si Catania.Cea mai recenta eruptie masiva a vulcanului Etna s-a inregistrat in urma cu 10 ani.G.K.