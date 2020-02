"Zborul ingerului", la Carnavalul de la Venetia (Video)

Ziare.

Potrivit agentiei Ansa, 25.000 de persoane au asistat la eveniment, duminica."Este pura energie. Am simtit cum pluteam in aer. Am simtit ochii oamenilor asupra mea ca un singur organ care vibra, ca o singira inima care bate", a declarat pentru AFP-TV Linda Pani, ingerul de anul acesta."A fost extraordinar, am simtit vantul, marea, pamantul si focul in mine", a spus tanara entuziasmata."Asa ca, atunci cand cineva ma intreaba "sunteti fericita?", este complicat sa-i raspund. Chiar daca fericirea este ceva atat de complicat de definit, pot sa-i impartasesc cele mai fericite trei minute din viata mea pentru ca este ceva ce mi-am dorit de mica", a adaugat ea.In fiecare prima duminica a Carnavalului de la Venetia, la pranz, o tanara, aleasa la concursul "Maria" in timpul editiei precedente, este lansata din clopotnita bazilicii San Marco, agatata de un cablu, aruncand confetti catre miile de persoane costumate, ce poarta masti si haine de epoca colorate, din piata, pentru a cobori de la 80 de metri inaltime.Carnavalul a fost creat la Venetia in 1162, a doua zi dupa o victorie militara. Cazut in dizgratie, el a fost reinterpretat de municipalitate in 1980. Anul acesta el se desfasoara in perioada 8-25 februarie.