Zeci de mafioti italieni au fost evacuati din vile de lux construite ilegal in Roma. Casele vor fi demolate (Video)

Ziare.

com

Primarul Romei, Virginia Raggi, care a participat si ea la raidurile impotriva mafiotilor Casamonica, spune ca proprietatile vor fi demolate pana la sfarsitul anului."Astazi (marti - n.red.) este o zi istorica pentru oras, dar si pentru cetateni. Punem capat anilor de ilegalitati si transmitem un mesaj puternic clanului Casamonica", a declarat Raggi.Cel putin 30 de mafioti au fost evacuati din case in urma acestei operatiuni de amploare, potrivit Euronews Dupa ani de zile in care a tras sforile din umbra, familia Casamonica a captat atentia publicului in 2015, la inmormantarea unuia dintre nasi. Un elicopter a imprastiat petale de trandafiri peste convoi, iar mai multe afise cu mesajul "Ai cucerit Roma, iar acum vei cuceri Paradisul" au fost amplasate pe gardul unei biserici din oras.Familia a fost asociata cu mai multe crime din sud-estul Romei, timp de cateva decenii, insa aceasta inmormantare fastuoasa a atras atentia publica, iar politicienii au fost pusi la zid pentru ca nu sunt luate masuri impotriva clanului mafiot.In luna iulie, 33 de membri ai clanului au fost arestati in raiduri pe proprietati grandioase, in care se gaseau oglinzi cu rame aurite, sculpturi din marmura si piese de mobilier extravagante.Iata cum arata interiorul unei vile:Primarul Raggi a mai afirmat ca unele dintre vilele luxoase confiscate marti au fost construite in zone de interes pentru arheologi.Matteo Salvini, vicepremier al Italiei si liderul formatiunii radicale Liga Nordului, a promis ca va participa la operatiunea de demolare cand vor fi aduze buldozere la fata locului."S-a terminat petrecerea!", a declarat el, dupa ce a avut o intalnire cu politistii care lucreaza la caz.De altfel, primarul Romei a transmis live pe pagina de Facebook, in urma cu putin timp, momentul in care una dintre vile este demolata.A.D.