Zeci de masini au cazut intr-un crater in centrul Romei (Foto)

Via Livio Andronico - Balduina adesso pic.twitter.com/62XOf1qJQb - stefy lupi (@stefy97537981) February 14, 2018

Zeci de masini au cazut in craterul cu o adancime de 15 metri, informeaza Il tempo Doua blocuri de pe strada Livio Andronico au fost evacuate de urgenta, iar 60 de oameni au fost dusi la un adapost unde si-au petrecut noaptea. Nimeni nu a fost ranitLuna trecuta in zona au avut loc mai multe lucrari la reteaua de canalizare. Mai multi locuitori sustin ca tocmai aceste lucrari au dus la surparea pamantului, ei reclamand autoritatilor in nenumarate randuri infiltratiile de apa.C.S.R.