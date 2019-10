Zeci de raniti dupa ce un autobuz a intrat intr-un copac, in Roma (Video)

Ziare.

Un autobuz al liniei 301 a companiei de transport in comun ATAC a iesit de pe carosabil si a lovit un copac, in zona Oriolo/Cassia din Roma.Conform bilantului preliminar, 29 de persoane au fost ranite, noua fiind in stare critica. Printre persoanele aflate in stare grava se numara soferul autobuzului.Autoritatile italiene incearca sa afle circumstantele producerii accidentului. Soferului i-au fost prelevate probe pentru a se stabili daca a consumat alcool sau stupefiante. De asemenea, telefonul mobil al soferului va fi verificat pentru a se afla daca era utilizat in momentul producerii accidentului.