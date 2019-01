1 din 5 militari britanici e prea bolnav sa fie trimis in lupta

Ziare.

com

Un numar de 7.200 de soldati nu pot fi trimisi in strainatate din motive de sanatate, in timp ce alti 9.910 nu pot efectua decat sarcini limitate si, prin urmare, nu sunt considerati ca pot fi pe deplin desfasurati, a detaliat cotidianul britanic.Cu toate acestea, "aceste cifre sunt normale pentru fortele armate", sustine Jack Watling, cercetator la centrul de cercetare Royal United Services Institute for Defence and Security Studies."Principala preocupare este ca, cu cat armata devine mai mica din lipsa de recruti, cu atat proportia de soldati care nu pot fi desfasurati devine o problema", a adaugat el.Armata britanica insa se lupta sa recruteze, cu 5.000 de posturi vacante - din 82.000 - in ciuda numeroaselor campanii de publicitate.Totusi, un purtator de cuvant al ministerului a declarat ca "fortele armate au suficient personal pentru operatiuni care sa asigure securitatea Regatului Unit". El a adaugat ca majoritatea problemelor de sanatate cu care se confrunta soldatii sunt "minore".Potrivit lui Jack Watling, aproximativ 20% dintre cei inapti sa fie desfasurati au probleme temporare, in timp ce altii afectati de probleme mai serioase pot totusi "sa asigure anumite functii".Ultima campanie de recrutare a armatei, din ianuarie si care a vizat tinerii, a atras critici din cauza tonului ei considerat ofensator.Intr-o serie de afise si reclame de televiziune, armata ii chema pe "dependentii de selfiuri", "jucatorii compulsivi" sau chiar pe "zombiul mobilului" sa se angajeze. Campania sugera ca aceste trasaturi, percepute in general ca defecte, ar putea fi utilizate cu intelepciune in cadrul armatei."Exista o problema de retinere (in armata), unde nu poti transforma candidatii in recruti. Oamenii renunta, deoarece procesul este lung, impersonal si birocratic", subliniaza Watling.