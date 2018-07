UK: Doi oameni sunt in stare critica dupa ce au fost expusi la o substanta necunoscuta in apropiere de locul otravirii lui Skripal

Ziare.

Un barbat si o femeie, ambii in varsta de aproximativ 40 de ani, sunt spitalizati in Spitalul Districtual Salisbury, a anuntat Politia Wiltshire, transmite The Independent.Mai multe locuri din zona Salisbury si Amesbury au fost inchise publicului ca masura de precautie, autoritatile comunicand ca nu este inca clar daca cele doua persoane au fost victimele unei infractiuni.Cele doua persoane au fost gasite inconstiente, sambata dupa-amiaza, la o adresa din Amesbury, localitate situata la aproximativ 11 kilometri nord-nord-est de Salisbury.Initial, autoritatile au crezut ca victimele au consumat droguri ilegale, insa testele au invalidat aceasta ipoteza.Politia Wiltshire a declarat situatia drept "un incident major dupa ce se presupune ca doua persoane ar fi fost expuse la o substanta necunoscuta in Amesbury".Autoritatile efectueaza acum teste medicale pentru a stabili substanta la care au fost expuse cele doua persoane.Public Health England (PHE), agentia de sanatate publica pentru regiunea Anglia, a transmis ca nu exista semnale care sa indice ca incidentul ar reprezenta un risc semnificativ pentru sanatatea publica.La 4 martie, Serghei Skripal, fost colonel in cadrul serviciului militar rus de informatii (GRU), si fiica lui de 33 de ani, Iulia, au fost gasiti inconstienti in orasul Salisbury. Ambii au reusit sa supravietuiasca, fiind ulterior externati din spital.Marea Britanie si alte tari occidentale din cadrul NATO si Uniunii Europene au atribuit Rusiei atacul neurotoxic.Administratia Vladimir Putin a negat orice implicare in acest atac si a cerut dovezi concrete, propunand sa participe la investigatie. Moscova a acuzat Guvernul Theresa May de lipsa de transparenta privind starea celor doi cetateni rusi. Moscova a sugerat in mai multe randuri ca atacul ar putea fi o inscenare care ar avea obiectivul sanctionarii Rusiei.Rusia a negat orice implicare in acest incident, iar ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Marea Britanie ca incearca sa distruga dovezile.