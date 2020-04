20 de antene de telecomunicatii din Marea Britanie, atacate de cei care cred ca tehnologia 5G propaga COVID-19

Ziare.

Doi tineri, de 18 si 19 ani, suspectati ca ar fi incendiat o antena-releu marti la Dagenham (o suburbie a Londrei) au fost arestati, iar in West-Yorkshire politia a deschis o ancheta pentru a stabili cauzele altui incendiu care a vizat o antena in Huddersfield marti dimineata.Un purtator de cuvant al guvernului britanic a condamnat miercuri aceste atacuri "aparent inspirate de aceasta nebuneasca teorie a conspiratiei, care circula pe Internet", pe care a calificat-o drept "complet absurda".Totodata, el subliniat rolul "esential" al retelei de telecomunicatii pentru Serviciul public de sanatate NHS, dar si pentru populatie, in scopul de a putea ramane in contact cu cei apropiati in timpul acestei "perioade dificile".Si in Irlanda, unde o antena-releu a fost de asemenea atacata in timpul weekendului, guvernul a avertizat publicul impotriva acestor teorii.