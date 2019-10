39 de cadavre au fost gasite intr-un camion, in Marea Britanie

Ziare.

Politia a fost chemata cu putin inainte de ora 01:40 (3:40 ora Romaniei) in parcul industrial Waterglade din Eastern Avenue, Grays, transmite BBC Soferul camionului, un barbat de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost arestat sub suspiciunea de omor.Primele informatii arata ca trupurile neinsufletite apartin la 38 de adulti si un adolescent.Autoritatile au precizat ca autovehiculul a venit din Bulgaria si a intrat in Marea Britanie sambata. Politistii incearca sa identifice victimele, dar au anticipat un "proces indelungat".Andrew Mariner, comisar-sef de politie, a declarat ca "acesta este un incident tragic in care un numar mare de oameni si-au pierdut viata. Ancheta noastra este in desfasurare pentru a stabili ce s-a intamplat exact".