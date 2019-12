Alegeri cruciale in Marea Britanie: Cine a castigat ultima dezbatere inainte de Brexit si ce acuzatii i se aduc Rusiei

Pro si contra Brexit : Ultima dezbatere

Sambata, liderul laburistilor britanici, Jeremy Corbyn, a calificat drept 'teorie a complotului' afirmatiile potrivit carora, transmite AFP.In urma cu o saptamana, Corbyn a aratat 450 de pagini de documente care, potrivit lui, dovedeau ca guvernul vrea 'sa le vanda' americanilor sistemul de sanatate britanic (NHS), considerat una din mizele cruciale ale scrutinului parlamentar de pe 12 decembrie.Sambata, la BBC, ministrul culturii Nicky Morgan a apreciat ca 'extrem de grav' faptul ca documentele pot fi legate de o campanie provenita din Rusia.'Absurd', a replicat Jeremy Corbyn, acuzandu-l pe prim-ministrul Boris Johnson de 'teorie a complotului' tardiva si subliniind ca nimeni nu a contestat autenticitatea documentelor, a caror provenienta el a refuzat sa o precizeze.Liderul opozitiei, al carui partid este devansat de conservatori cu aproximativ 10 procente in sondaje,Corbyn i-a mai reprosatDocumentele folosite de laburisti cu privire la NHS 'nu au demonstrat ceea ce Jeremy Corbyn si Partidul Laburist sperau sa demonstreze, ma tem sa nu fie decat o alta diversiune', a reactionat sambata Boris Johnson.Boris Johnson si rivalul sau laburist Jeremy Corbynin cursul unui duel fara surprize, fiecare reafirmandu-si argumentele asupra Brexit cu cateva zile inainte de alegerile legislative din 12 decembrie, informeaza France Presse.Timp de peste o ora, fiecare a parut sa-si joace cartea fara sa-si asume riscuri. Liderul conservator, al carui partid beneficiaza de 10 puncte avans, potrivit sondajelor, a pledat din nou pentru acordul de iesire din Uniunea Europeana pe care l-a negociat cu Bruxelles -ul.Contand pe o majoritate neta care i-a lipsit pana acum,Intr-o tara foarte divizata cu privire la Brexit,. Dar in cursul acestui nou referendum, Jeremy Corbyn ar ramane neutru, ceea ce i-a atras permanent ironii din partea lui Boris Johnson."Cum puteti obtine un acord al Bruxelles-ului pentru Brexit daca nu credeti in el? Este un mister pe care nu reusesc sa-l inteleg", a remarcat el.Ducand o campanie foarte de stanga, Jeremy Corby, lider laburist in varsta de 70 de ani, l-a atacat pe Boris Johnson, afirmand ca ar trebui "sapte ani" pentru a negocia cu SUA acordul de liber schimb pe care il promite liderul conservator, cu pretul suprimarilor de locuri de munca "pe scara mare". El promite nationalizari si investitii in serviciile publice pentru a intoarce pagina unui deceniu de austeritate sub conservatori.La capatul acestei dezbateri, care s-a tinut in fata a o suta de persoane reprezentative a corpului electoral britanic,. Dar acesta din urma le-a aparut mai demn de incredere celor intervievati.Atacat pe problema antisemitismului, pe care este acuzat ca l-ar fi lasat sa prospere in cadrul partidului sau, in asemenea masura incat si-a atras critica marelui rabin al Regatului Unit, Jeremy Corbyn a subliniat ca a introdus proceduri disciplinare. Acuzat de "lipsa de leadership" de adversarul sau, el a replicat subliniind ca nu a utilizat niciodata un limbaj "rasist", facand astfel aluzie la comentarii ale lui Boris Johnson, care comparase femeile cu burca cu cutiile de scrisori.In cursul diminetii, JAcest raport arata ca vor exista controale reglementare, chiar taxe vamale "daunatoare", intre provincia britanica Irlanda de Nord si Marea Britanie dupa Brexit, ceea ce contravine afirmatiilor lui Boris Johnson despre absenta frontierei intre cele doua teritorii separate prin Marea Irlandei, a detaliat seful opozitiei intr-un discurs de campanie la Londra. "Complet absurd", a replicat Boris Johnson in cursul unui miting.Inainte de a se tine aceasta dezbatere, premierul a fost acuzat ca se sustrage interviurilor si evita sa raspunda intrebarilor deranjante, refuzand sa se intalneasca un moderator star de la BBC, Andrew Neil.Neil l-a provocat pe premier joi seara, explicand direct telespectatorilor:" Firul rosu al intrebarilor noastre este increderea. Si pentru ce de atat de numeroase ori in cariera lui Johnson, in politica si in jurnalism, persoane critice si uneori chiar cele apropiate lui l-au considerat nesigur".: fostul premier conservator John Major i-a invitat vineri pe alegatori sa sustina trei fosti deputati tory expulzati din partid de Boris Johnson din cauza unui dezacord cu privire la Brexit. Intr-o inregistrare video difuzata in cadrul unui miting antiBrexit la Londra, el a apreciat ca iesirea din UE ii va lovi "pe cei care au cel mai putin".