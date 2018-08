Alerta la Londra: O masina a intrat in barierele de la Parlamentul britanic. Exista mai multe victime

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn - Vincent McAviney (@VinnyMcAv) August 14, 2018

Smoke can be seen coming from a car crumpled against the barrier outside the Houses of Parliament https://t.co/kquL80TVkt #Westminster pic.twitter.com/IQuvD9kNnq - Daily Mirror (@DailyMirror) August 14, 2018

One witness says he saw "a man driving at speed" before crashing into the bollard at #Westminster https://t.co/kquL80TVkt pic.twitter.com/S7IkTdTJzk - Daily Mirror (@DailyMirror) August 14, 2018

Being told to "move". Sad start to the day but calm brilliance by the emergency services here. #Westminster pic.twitter.com/hxeLbpC3Bc - Sven Hughes (@SvenHughes) August 14, 2018

First picture of guy arrested by police, judging by the hateful look on his face, guessing not an accident, hope I'm wrong #Westminster pic.twitter.com/ts5PJs3nvv - Equine Silk 1882 (@equinesilk) August 14, 2018

Well here's your person that strangely decided to lose control outside one of London's busiest areas, injuring many innocent people in the process.



Wonder what mental illness he has? #Housesofparliament #Westminster pic.twitter.com/mYca3ISQlC - GM (@ElementMiller) August 14, 2018

Mai multe masini de politie, ambulante si pompieri au ajuns la fata locului. Soferul masinii a fost arestat, iar zona a fost evacuata. Incidentul s-a petrecut la ora locala 07:37 (09:37 - ora Romaniei), transmite BBC Imagini publicate in mediul online de internauti arata un barbat incatusat de politisti, in timp ce zona Parliament Square este complet evacuata."Avem un grup de politisti inarmati in zona Parlamentului. Paramedicii trateaza un grup mic de oameni care se afla langa Palatul Westminster. Un martor care a preferat sa isi pastreze anonimatul a povestit ca a vazut un sofer intrand intr-un grup de biciclisti, iar apoi in barierele de la Parlament. In plus, a apreciat ca actiunile soferului au fost deliberate", relateaza reporterul BBC.Iata cateva imagini de acolo:Iata-l si pe soferul masinii, surprins in momentul arestarii:"Soferul masinii a fost retinut de ofiterii aflati la fata locului. Un numar de pietoni au fost raniti. Agentii se afla inca acolo. Cand vom avea mai multe informatii, vom reveni cu detalii", a transmis Scotland Yard.