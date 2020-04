Amanta unui afacerist rus a castigat in instanta un apartament de 10 milioane de lire sterline in Londra

Ziare.

Omul de afaceri, care are trei copii cu femeia, a vrut sa vanda apartamentul si i-a cerut femeii sa se mute alaturi de copii intr-o casa mai ieftina, informeaza Press Association.Femeia, tot de nationalitate rusa, a vrut sa locuiasca in continuare in luxosul apartament, iar justitia britanica i-a dat castig de cauza.Judecatorul de la Royal Courts of Justice care s-a ocupat de acest caz a declarat ca persoanele implicate nu pot fi identificate in relatarile media.El a precizat ca atat barbatul cat si femeia au amandoi peste 50 de ani si s-au cunoscut in urma cu aproximativ 25 de ani in Rusia, cand barbatul era casatorit, iar femeia lucra ca director financiar la o fabrica detinuta de acesta.Potrivit judecatorului, cei doi au locuit impreuna intermitent timp de 20 de ani.In respectiva perioada, barbatul s-a casatorit cu alte trei femei si a divortat de doua dintre ele, a adaugat judecatorul. Afaceristul are trei copii din celelalte relatii.Femeia si copiii ei s-au mutat in Anglia in urma cu un deceniu, iar barbatul a cumparat luxosul apartament londonez pentru acestia. Femeia si copiii ei s-au mutat in apartament acum circa sase ani.Barbatul a continuat sa locuiasca in Rusia si sa viziteze femeia si pe copiii sai de aproximativ patru ori pe an.In motivatia deciziei sale, judecatorul a precizat ca barbatul avea "intentia de a-i insela pe cei apropiati" si "abilitatea de a-si acoperi urmele".El a argumentat ca femeia si copiii nu trebuie sa se mute deoarece apartamentul este "casa familiei lor" si locuiesc in el de aproape sase ani.