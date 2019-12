Ambasadorii britanici din intreaga lume vor primi masini oficiale "verzi"

Ziare.

Oficiul pentru Externe si Commonwealth (FCO) a inceput sa elimine treptat autovehiculele pe benzina conduse de soferi in cazul diplomatilor de rang inalt si sa le inlocuiasca cu modele Jaguar I-Paces complet electrice sau hibride.Ambasadele din Oslo si de la Vatican au primit deja noile vehicule, iar alte 30 de ambasade urmeaza sa primeasca astfel de modele pana in aprilie 2020. Puncte de incarcare rapida sunt instalate ca parte a programului.Decizia este in conformitate cu obiectivul Londrei conform caruia toate departamentele guvernamentale trebuie sa aiba cel putin 25% din flota auto dotata cu masini electrice pana in 2022 si o flota exclusiv electrica pana in 2030.Anuntul vine in contextul in care Regatul Unit va gazdui negocieri internationale cruciale pe tema schimbarilor climatice (COP26), la Glasgow, in noiembrie 2020."Schimbarile climatice sunt cea mai mare provocare a timpului nostru, iar flota noastra auto oficiala este un instrument extrem de vizibil de a demonstra leadership-ul international al Regatului Unit in cadrul diplomatiei privind schimbarile climatice", a declarat sir Simon McDonald, subsecretarul permanent al FCO. "Vreau sa fim cel mai 'verde' serviciu diplomatic din lume. Trecerea flotei noastre auto de la alimentarea cu benzina la energie electrica ne va ajuta sa realizam acest lucru", a adaugat el.