Ancheta in UK: Politia ar fi protejat politicieni de acuzatii de abuzuri sexuale asupra minorilor

O comisie de ancheta privind "acuzatii de abuz si exploatare sexuala a minorilor impotriva unor persoane de importanta publica asociate cu Westminster" va analiza suspiciunile conform carora investigatiile Politiei ar fi fost reticente sa urmareasca astfel de cazuri.Procurorul responsabil de ancheta, Brian Altman, a afirmat de asemenea ca va analiza daca s-a intervenit asupra deciziilor de a inculpa persoane publice si daca lideri de partid si executanti au ajutat la acoperirea acuzatiilor, relateaza Reuters."Chestiunea centrala pe care o va aborda aceasta investigatie este daca institutii de la Westminster nu au reusit - si, intr-adevar, nu reusesc nici acum - sa protejeze copiii", a spus Brian Altman.El a precizat ca investigheaza mai degraba comportamentul unor institutii, si mai putin persoane individuale, si ca ancheta nu va stabili daca au fost comise infractiuni.Brian Altman a declarat ca ancheta va examina o acuzatie conform careia grupul de lobby Paedophile Information Exchange (PIE), care incerca sa elimine varsta legala pentru consimtamantul sexual, a primit mii de lire sterline de la guvernul britanic la sfarsitul anilor 1970. El a precizat ca acuzatia nu a fost investigata imediat.Ancheta independenta privind abuzurile sexuale asupra copiilor (IICSA) - din care investigatia asupra Westminster nu este decat o parte - este una dintre cele mai mari si mai scumpe desfasurate vreodata in Marea Britanie.Comisia responsabila de aceasta ancheta a fost creata in iulie 2014 de Theresa May, actualul premier, in rolul ei de ministru de Interne, dupa o serie de scandaluri privind abuzuri care datau de decenii.Comisia de ancheta si-a inceput efectiv activitatea in 2017, dupa ce primele trei persoane numite sa desfasoare investigatii au demisionat.Ancheta ar urma sa dureze cinci ani pana la finalizare, cu audieri privind plangeri legate de politicieni programate sa aiba loc timp de trei saptamani.Unul dintre cei despre care ar urma sa se vorbeasca in aceasta ancheta este fostul premier Ted Heath, care a murit in 2005. In 2017, politia a precizat ca l-ar fi chestionat despre presupuse abuzuri sexuale asupra unor baieti daca ar mai fi fost in viata. Sustinatorii lui Heath au spus despre aceasta investigatie ca este o vanatoare de vrajitoare costisitoare si gresita.Daniel Janner, al carui tata, un fost parlamentar care a murit in 2015, este vizat de acuzatii ce vor fi investigate de aceasta comisie anul viitor, a spus ca procedura este nedreapta si ca persoanele din spatele acuzatiilor false ar trebui investigate.