Ancheta privind otravirea spionului rus: Politia a chemat armata in ajutor

Ziare.

com

Investigatia a luat amploare joi dupa ce politia a izolat mormintele sotiei lui Serghei Skripal, Liudmila, si fiului lor, Alexander. De asemenea, politia a declarat ca 21 de persoane au fost tratate ca urmare a incidentului.Personal de la Marina Roiala, Fortele Aeriene Roiale, precum si echipe de chimisti ajuta anchetatorii pentru a extrage probe de la locul incidentului."Reteaua Anti-Terorism a Politiei a cerut asistenta de la armata pentru a sustrage de la fata locului mai multe vehicule si obiecte", a spus Scotland Yard."Publicul nu ar trebui sa fie alarmat iar sfaturile privind sanatatea generala a publicului raman aceleasi. Armata are expertiza si capabilitatea pentru a raspunde unor situatii variate. Ministerul Apararii colaboreaza frecvent cu serviciile de urgenta si autoritatile locale. Asistenta militara va continua atat cat este necesar in investigatie", au adaugat oficialii de la Scotland Yard.Gavin Williamson, ministrul Apararii, a spus: "Fortele noastre armate au intervenit pentru a ajuta politia in investigatia lor din Salisbury, bazandu-se pe expertiza si informatiile deja puse la dispozitie de cercetatorii de renume mondial de la Laboratorul pentru Tehnologie si Stiinta Apararii de la Porton Down. Avem oamenii potriviti cu abilitatile potrivite pentru a ajuta in aceasta ancheta cruciala. Este un incident regretabil iar gandurile mele sunt cu victimele si familiile lor".Ian Blair, cel care era comisar in politia metropolitana atunci cand fostul spion Alexander Litvinenko a fost ucis in Londra prin otravire, a spus ca o posibilitate este ca Skripal ar fi fost expus la neurotoxina in propria casa."In mod clar, acum se incearca sa se afle felul in care a fost livrata otrava. Exista niste indicii. Politistul, de care imi pare foarte rau ca a fost ranit, a fost la casa lui Skripal, iar un medic care a avut grija de pacienti in aer liber nu a fost afectat deloc. Ar putea exista niste indicii pe undeva pe acolo", a spus Blair.El a adaugat ca daca este vorba de o neurotoxina rara, asa cum a declarat Amber Rudd, ministrul de Interne, atunci ar trebui sa se poata identifica sursa: "Daca este mai rara decat sarinul sau VX, atunci este posibil sa se identifice laboratorul in care a fost conceputa. Ar putea gasi locul in care a fost facuta, dar nivelul de autoritate care a fost implicata, aici este alta discutie". Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, si fiica sa, Iulia, in varsta de 33 de ani, au fost gasiti inconstienti , duminica, fara sa prezinte rani vizibile, pe o banca, intr-un centru comercial de la Salisbury, in sudul Angliei. Ei sunt spitalizati in stare critica.