Archie, fiul ducilor de Sussex, este botezat sambata in cadrul unei ceremonii private desfasurate la Windsor

Ziare.

com

Caracterul privat al botezului i-a nemultumit pe admiratorii familiei regale britanice, in special dupa ce a fost facuta publica valoarea renovarii noii resedinte a cuplului princiar de pe domeniul Windsor - locul unde a avut loc, anul trecut, ceremonia lor de casatorie -, care se ridica la 2,4 milioane de lire sterline (3 milioane de dolari), costuri suportate de contribuabili, informeaza DPA.Ducele si ducesa de Sussex au refuzat sa faca publice numele nasilor bebelusului, invocand dorinta de a-si proteja viata privata.Potrivit speculatiilor din presa britanica, printre nasi s-ar putea numara Genevieve Hillis si Lindsay Roth, prietene apropiate ale lui Meghan, dupa ce ducesa a fost zarita in compania lor saptamana acesta la Wimbledon, precum si Thomas si Charlie van Straubenzee, fosti colegi de scoala ai lui Harry.Printre invitatii la ceremonia de botez s-ar putea afla tatal lui Harry, printul Charles, si sotia acestuia, Camilla, precum si fratele lui Harry, printul William , insotit de sotia sa, Kate.Mama lui Meghan, Doria Ragland, este de asemenea asteptata sa participe la botez, insa bunica lui Harry, regina Elisabeta a II-a , nu va participa, se pare, intrucat trebuie sa ia parte la un alt eveniment.Archie va purta o tinuta din dantela si satin, o reproducere a aceleia imbracate in secolul al XIX-lea de fiica cea mare a reginei Victoria si care a fost folosita la botezul multor generatii de copii din familia regala.Vestimentatia, realizata de croitoreasa reginei, Angela Kelly, in 2004, dupa ce versiunea originala a devenit prea friabila pentru a mai putea fi purtata, a fost imbracata si de copiii lui William si Kate, printul George, printesa Charlotte si printul Louis, cu ocazia ceremoniilor de botez.