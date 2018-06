Atac armat in fata unei scoli din Marea Britanie

Ziare.

com

Politia a fost alertata de localnici care au auzit o serie de impuscaturi. Acestia au declarat ca victima, in varsta de 30 de ani, a fost transportata ulterior la spitalul Fairfield din Bury, unde se afla intr-o stare grava, fiind impuscat in "partea superioara a corpului".Inspectorul-sef, Phil Spargeon, din cadrul politiei orasului Bury a declarat: "Am inteles ca acest incident va crea ingrijorare in comunitate, dar vrem sa asiguram populatia ca ne ocupam cu prioritate de acest eveniment"."La fata locului si in zona adiacenta au fost deplasate mai multe echipaje ale politiei ce efectueaza o serie de anchete si incearca sa ii gaseasca pe cei responsabili de acest incident socant. Investigatia se afla in stadiul incipient si avem o echipa de detectivi care lucreaza pentru a stabili circumstantele exacte in care s-au desfasurat evenimentele, cerem ca toti cei care detin informatii sa contacteze imediat autoritatile", a spus el.