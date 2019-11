Atacatorul de la Podul Londrei era un fost detinut condamnat pentru terorism

Ziare.

"Acest individ era cunoscut de autoritati, fiind condamnat in 2012 pentru infractiuni teroriste. El a fost eliberat conditionat in decembrie 2018", a declarat Neil Basu intr-un comunicat, informand ca este in curs de desfasurare o perchezitie intr-un loc din comitatul Staffordshire, in centrul Angliei, noteaza AFP.Anterior, aceeasi agentia nota ca individul era cunoscut de politie si avea legaturi cu "grupari teroriste islamiste".O reuniune de criza a guvernului britanic era in curs de desfasurare vineri seara dupa acest atac soldat, de asemenea, cu trei raniti.Doua persoane au fost ucise vineri in atacul comis vineri de un barbat pe Podul Londrei. Politia l-a impuscat mortal pe suspect, care purta o vesta cu explozibili falsi.Polita londoneza a incadrat atacul drept incident terorist.