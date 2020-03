Atentatorul care a ucis 22 de oameni la Manchester Arena n-a actionat singur. Fratele sau l-a ajutat la fiecare pas

Ziare.

In urma atentatului pus la cale de cei doi frati - Salman si Hashem Abedi - au murit 22 de oameni, cu varste cuprinse intre 8 si 51 de ani. In plus, 264 au fost raniti, iar 670 au suferit traume psihologice, potrivit BBC Initial, s-a crezut ca singurul implicat in planificarea atentatului de la Manchester Arena a fost Salman Abedi. Ulterior, anchetatorii au descoperit, insa, ca Salman primise sprijin si din partea fratelui sau, Hashem.Procurorii care au condus acuzarea impotriva lui Hashem au sustinut ca fratii petrecusera luni bune planuind atacul de la Manchester Arena, identificand explozibilii necesari si folosind nu mai putin de 11 telefoane mobile pentru a comunica nedepistati. Scopul celor doi era sa ucida cat mai multi oameni cu putinta.In context, chiar daca Hashem se afla in Libia la momentul atentantului comis de Salman Abedi, el este "la fel de vinovat" pentru crime si suferintele celorlalti oameni.Old Bailey, instanta penala centrala cu sediul la Londra, a decis Hashem este vinovat pentru uciderea celor 22 de oameni care si-au pierdut viata, in atentat.Hashem Abedi nu era in sala la momentul pronuntarii sentintei. Cu o saptamana in urma, el isi concediase echipa de aparatori si nu a continuat sa se apere, in instanta.Rude ale celor ucisi in atentat, in 2017, au precizat ca decizia - chiar daca nu ii aduce inapoi pe cei ucisi - arata, totusi, ca Justitia din Regatul Unit inca functioneaza.G.K.