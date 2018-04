Autoritatile britanice cred ca otravirea spionului a fost aprobata de Kremlin

Ziare.

com

Oficialii britanici cred ca un asemenea atac poate fi pus la cale de o persoana sau mai multe cu un antrenament special si exista suspiciuni ca ar fi putut fi pus in practica fara aprobarea cuiva important din Guvernul rus, conform CNN Saptamana trecuta, Rusia a negat, din nou, orice implicare in otravirea spionului, purtatorul de cuvant al ministrului rus de Externe, Maria Zakharova, acuzand guvernul britanic ca incearca sa "provoace o situatie total absurda".Amintim ca pe 4 martie, Serghei Skripal, fost colonel in cadrul serviciului militar rus de informatii (GRU), si fiica lui de 33 de ani, Iulia, au fost gasiti inconstienti in orasul Salisbury, situat la circa 100 de kilometri vest de Londra. Cei doi au fost atacati cu o substanta neurotoxica si multe voci au acuzat Rusia, dar tara condusa de Vladimir Putin a respins toate acuzatiile.A.G.