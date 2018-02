Banca Centrala a Germaniei: Dupa Brexit, Londra va avea mult de pierdut in fata New York-ului

Ziare.

Joachim Wuermeling, unul dintre membrii board-ului executiv al Bundesbank, considera ca Brexit-ul va mari costurile suportate de companiile europene prin reducerea gamei de servicii financiare disponibile si scaderea productivitatii. De asemenea, nu exista nicio garantie ca iesirea Marii Brtianii din UE va duce la un exod al bancilor pe continent."Londra nu isi va pastra (...) actualul rol de centru financiar al Uniunii Europene dupa Brexit. Chiar si cu cea mai mare bunavointa in lume, nu exista niciun substitut in afara UE pentru libertatile, drepturile si obligatiile care vin odata cu apartenenta la piata unica", a spus Wuermeling, citat de Bloomberg.Bancherul german adauga ca in acest moment niciun mare oras din Europa nu poate prelua rolul Londrei dupa Brexit, pentru ca acestea nu dispun de capacitatea actuala a capitalei britanice de a derula tranzactiile globale. In schimb, alte centre financiare din lume ar putea deveni adevaratele castigatoare ale despartirii Marii Britanii de UE:"Frankfurt, Paris si Amsterdam sunt, fara indoiala, in divizia a doua in acest turneu, dar nu sunt candidate pentru Liga Campionilor", dar "".In prezent, aproape 43% din totalul tranzactilor cu euro pe piata valutara au loc in Marea Britanie, iar la Londra au loc 70% din tranzactiile cu instrumente derivate in euro a caror valoare variaza in functie de dobanzi.