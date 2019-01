Barbat acuzat de politia din Bristol ca a pus in pericol siguranta cetatenilor cu o drona: E posibil sa fie roman (Video)

Ziare.

com

Barbatul a fost pus sub acuzare dupa un incident mai putin obisnuit: o drona a zburat in zona podului Severn, traversarea intre Anglia si Tara Galilor fiind intrerupta pentru 30 de minute pe data de 31 ianuarie, din "ratiuni de siguranta", relateaza BBC Conform sursei citate, barbatul are in jur de 30 de ani, este din Northampton si se numeste Alexandru Scutaru. Desi BBC nu precizeaza nationalitatea, cel mai probabil barbatul este roman.El se va prezenta in fata magistratilor Curtii din Bristol in data de 21 februarie, pana atunci fiindu-i interzis sa se mai apropie de podul Severn.Presa locala relateaza ca barbatul s-a suit pe turnul M48 pentru a lansa o drona de acolo. Oamenii aflati in trafic au fost ingrijorati, nestiind ce intentii are, asa ca au sunat la politie. De asemenea, imaginile au fost inregistrate de camerele de supraveghere. Traficul a fost intrerupt in ambele directii, iar barbatul s-a dat singur jos, fiind imediat retinut de polisti, relateaza Bristol online