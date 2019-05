Barbatul care l-a atacat cu un milkshake pe Nigel Farage a fost inculpat

Ziare.

com

Farage, unul dintre politicienii de frunte din campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a fost stropit din cap pana in picioare cu milkshake in cursul unui eveniment de campanie pentru alegerile europene in orasul Newcastle, in nord-estul Angliei.El este cel mai recent opozant anti-UE stropit cu o bautura de catre protestatari inainte de votul de joi pentru Parlamentul European.Politia din Northumbria a afirmat ca un barbat de 32 de ani, Paul Crowther, a fost inculpat in legatura cu acest incident. El va comparea in fata justitiei marti.Potrivit sondajelor de opinie, Partidul Brexit, format recent de catre Farage, este creditat cu cele mai multe intentii de vot in Marea Britanie la alegerile europene din aceasta saptamana, promitand sa scoata tara din UE fara un acord.Nigel Farage (55 de ani), fost broker, a avut un rol insemnat in convingerea partidelor politice traditionale din Marea Britanie de a organiza in 2016 un referendum privind iesirea regatului din UE si apoi pe alegatori de a sustine Brexit-ul in campania ulterioara.Marea Britanie este puternic divizata pe tema Brexit-ului si parlamentul de la Londra nu a fost in masura sa convina cand, cum sau daca tara ar trebui sa paraseasca blocul comunitar.