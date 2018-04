Bebelusul regal se pregateste sa vina pe lume: Cum s-ar putea numi cel de-al treilea copil al lui Kate si William

Ziare.

com

Rolul de sotie a printului William, viitor rege al Marii Britanii, a insemnat o enorma presiune pe umerii ducesei Kate, care, pana in prezent, a nascut doi copii, pe printul George, in varsta de 4 ani, si pe printesa Charlote, in varsta de 2 ani.In timpul celei de-a treia sarcini, Kate a parut insa ca se metamorfozeaza, fiind mult mai activa si mai relaxata.Informatia despre cea de-a treia sarcina a ducesei Kate a fost facuta publica pe 4 septembrie 2017, dupa ce aceasta, suferind de severe greturi matinale, a fost nevoita sa-si anuleze participarea la un eveniment.In octombrie, Palatul Kensington, resedinta sa oficiala, a anuntat ca cel de-al treilea copil al ducesei se va naste in aprilie, in a doua jumatate a lunii. De altfel, ducesa Kate a intrat in concediul prenatal pe 22 martie.Alan Farthing, in varsta de 54 de ani, a asistat-o pe Kate la nasterea printesei Charlotte, in 2016. Ginecologul regal, care voia sa se pensioneze, a acceptat sa amane acest moment pana dupa nasterea celui de-al treilea bebelus regal. Profesor la Imperial College din Londra, acesta lucreaza la Maternitatea Regina Charlotte si la Spitalul St. Mary din capitala britanica. El este succesorul lui Marcus Setchell, care a asistat la nasterea printului George, in 2013.Pentru a garanta securitatea ducesei de Cambridge, totul este verificat. Aceasta a rezervat un apartament privat in aripa Lindo a Spitalului St Mary din Londra, unde s-au nascut si ceilalti doi copii. Potrivit Business Insider, camera costa 5.215 lire sterline (5.940 de euro) pe noapte, pentru cazurile de nasteri naturale, asa cum doreste Kate, si 7.680 pentru nasterile prin cezariana."Membrii echipei de securitate verifica regulat camera, care este apoi sigilata", a declarat o sursa.Iar spitalul va fi informat despre sosirea ducesei, in varsta de 36 de ani, cu doar cinci minute inainte, pentru ca vestea sa nu se raspandeasca prea repede.Potrivit Vanity Fair, in sala de nasteri se vor afla printul William si echipa ginecologului Alan Farthing, compusa din aproximativ 20 de asistente medicale si doctori, moase, anestezist, specialisti neonatologi si patru oficiali ai spitalului.Potrivit traditiei, regina Elizabeth, bunica bebelusului, va fi prima informata de nasterea acestuia. Informarea se va face prin telefon, dar inainte se facea prin intermediul unui bilet scris de mana. Secretarul personal al cuplului o va informa pe premierul britanic, Theresa May Potrivit Harper's Bazaar, Carole Middleton - mama ducesei Kate - va avea grija de ceilalti doi copii pe perioada in care parintii vor sta in spital. Ea va fi ajutata de Maria Borrallo, bona lui George si a lui Charlotte, si de o camerista."In functie de starea sa de sanatate, Kate se va intoarce acasa in aceeasi zi sau in ziua urmatoare", potrivit unor surse.Dupa nastere, ducesa de Cambridge se va reface in apartamentul sau din palatul Kensington.Biroul de presa al printului William, al doilea in ordinea de succesiune la tronul Marii Britanii, dupa tatal sau, printul mostenitor Charles, va face anuntul oficial privind nasterea celui de-al treilea bebelus regal. Acesta va fi al cincilea in ordinea de succesiune la tron. In acest anunt oficial vor fi mentionate sexul, greutatea la nastere si ora la care a venit pe lume copilul. Informatiile vor fi difuzate si pe canalele de social media oficiale, Twitter si Instagram.Site-ul de pariuri britanic William Hill a anuntat cateva nume posibile a fi alese, precum Mary, Alice, Elizabeth, Alexandra si Victoria, pentru o viitoare printesa, sau Albert, James, Henry, Frederick si Arthur, daca va fi baiat.Numele bebelusului ar putea fi facut public in maximum doua zile de la nastere.