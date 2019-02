Bisericile din Marea Britanie vor avea cinci zile de rugaciune, dupa Brexit

Ziare.

com

Referendumul din 2016 privind Brexit-ul a scos la iveala un regat divizat cu mult mai mult decat Uniunea Europeana si a alimentat reevaluarile aproape in legatura cu orice, de la secesiune si imigratie, la capitalism, imperiu si britanicitatea moderna.Potrivit planurilor discutate de catre Biserica Angliei, Arhiepiscopul de Canterburry Justin Welby vrea sa se roage in public impreuna cu liderii Bisericilor Catolica, Metodista, Baptista si Reformata Unita in ziua in care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana, a relatat The Sunday Times, citat de Reuters."Sper ca aceasta va rezona cu natiunea mai larga, ca este timpul sa ne intoarcem spre ceva mai profund din spiritul uman decat argumentele juridice si discutiile filosofice, si sa cautam intelepciune de la Dumnezeu", a declarat o sursa importanta a Bisericii Angliei, citata de cotidian.Pe masura ce se apropie 29 martie, data oficiala stabilita pentru iesirea Marii Britanii din UE, Regatul Unit se confrunta cu cea mai profunda criza politica din ultima jumatate de secol, existand divergente pe tema cum, sau chiar daca, sa iasa din proiectul european la care a aderat in 1973.The Sunday Times a afirmat ca premierul Theresa May, anglicana, si liderul Partidului Laburist (principala formatiune politica de opozitie) Jeremy Corbyn par sa se alature demersului Bisericii.Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a transmis un mesaj codat subtil unei clasei politice britanice scindate, facand apel la parlamentari sa caute un teren comun si sa aiba o privire de ansamblu pentru solutionarea crizei.