Boris Johnson a aprobat proiectul colosal al unei cai ferate care va costa 100 de miliarde de lire

"Guvernul a dat unda verde liniei feroviare de mare viteza", a declarat Boris Johnson, marti, in Camera Comunelor.In contextul unei facturi care ar putea depasi, prim-ministrul a dat asigurari ca are intentia de a controla costul proiectului si de ameliora gestionarea sa. El va numi din acest motiv un ministru care se va consacra in intregime HS2 (High Speed 2)."Previziunile de costuri au explodat", a spus Johnson, "dar proasta gestiune nu a schimbat, in opinia mea, valoarea fundamentala a proiectului".Seful guvernului britanic nu a cuantificat costul total. El a estimat totusi ca prima faza, care ajunge pana la Birmingham, in centrul Angliei, ar putea fi finalizata cu o suma cuprinsa intre 35 si 45 de miliarde de lire.Lucrarile prevazute sunt foarte complexe. Construirea liniei implica saparea de tuneluri lungi, schimbarea de cursuri de apa sau chiar achizitionarea de terenuri uneori foarte scumpe, in special in capitala britanica.Proiectul High Speed 2 ar urma sa dea nastere primei linii la nord de Londra in 150 de ani si va fi a doua linie de mare viteza a tarii dupa HS1, cea care strabate sudul tarii.Primul tronson spre Birmingham ar putea sa nu fie realizat inainte de 2031 si va trebui poate sa se astepte anul 2040 pentru ca a doua faza spre nordul Angliei sa fie operationala. Obiectivul este de a spori frecventa trenurilor si de a scurta considerabil durata curselor.Mii de firme, la fel ca si organizatia patronala CBI, au salutat decizia guvernului, in conditiile in care au sustinut proiectul tot timpul.La randul sau, liderul opozitiei laburiste a criticat gestiunea trecuta a conservatorilor. "Prim-ministrul se lamenteaza in privinta infrastructurilor, dar partidul sau este cel care a privat tara de investitii in ultimii zece ani, ceea ce a creat cele mai grave inegalitati regionale din Europa", a spus Jeremy Corbyn.Guvernul a decis in favoarea acestui santier colosal, cel mai ambitios de acest tip din Europa in prezent, in pofida opozitiei anumitor deputati conservatori, care au apreciat ca banii ar putea fi mai util cheltuiti in modernizarea infrastructurilor de transport locale.Acesti parlamentari sunt multi din bastioane laburiste care au trecut in tabara conservatoare in alegerile din decembrie castigate detasat de Boris Johnson.Acesta a explicat totusi ca ar fi "intolerabil" sa se astepte 20 de ani pentru ca HS2 sa ajunga in orasele din nord. El a promis un plan "High Speed North" in colaborare cu parlamentarii pentru modernizarea transportului feroviar in regiune.Prim-ministrul a mai promis sa prezinte, in urmatoarele saptamani, strategia sa pentru o "revolutie a transporturilor". El a deblocat deja 5 miliarde de lire in cinci ani pentru a ameliora reteaua de autobuze si pistele pentru biciclete.In opinia lui, aceste investitii in transporturi ar urma sa permita Regatului Unit sa-si respecte angajamentul de a ajunge la neutralitate din punctul de vedere al emisiilor de carbon pana in 2050.Organizatiile de protectie a mediului au denuntat, la randul lor, impactul HS2 asupra habitatelor naturale si a speciilor amenintate."Suntem total in favoarea unei revolutii a transporturilor care reduce poluarea si emisiile de carbon, dar sa treci cu buldozerul prin mijlocul unor situri naturale si salbatice nu este solutia cea buna", a avertizat Greenpeace.